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Регион 19.07.2019 11:46

Турция нанесла авиаудар по целям в Иракском Курдистане

Турецкие ВВС нанесли удар по Иракскому Курдистану в ответ на убийство турецкого дипломата в городе Эрбиле, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

"После злодейского нападения в Эрбиле мы провели мощную воздушную операцию в горном районе Кандиль и нанесли тяжелый урон террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК)", - говорится в заявлении, распространенном от имени министра.

В документе говорится об уничтожении "боевых позиций, жилищ и укрытий террористов".

Глава минобороны отметил, что борьба с террором в регионе будет продолжаться.

Ранее в Анкаре заявляли о намерении принять ответные меры после того, как в среду в столице Иракского Курдистана Эрбиле жертвами нападения стали сотрудник генконсульства Турции и два иракских гражданина.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]