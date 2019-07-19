Турция нанесла авиаудар по целям в Иракском Курдистане

Турецкие ВВС нанесли удар по Иракскому Курдистану в ответ на убийство турецкого дипломата в городе Эрбиле, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

"После злодейского нападения в Эрбиле мы провели мощную воздушную операцию в горном районе Кандиль и нанесли тяжелый урон террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК)", - говорится в заявлении, распространенном от имени министра.

В документе говорится об уничтожении "боевых позиций, жилищ и укрытий террористов".

Глава минобороны отметил, что борьба с террором в регионе будет продолжаться.

Ранее в Анкаре заявляли о намерении принять ответные меры после того, как в среду в столице Иракского Курдистана Эрбиле жертвами нападения стали сотрудник генконсульства Турции и два иракских гражданина.