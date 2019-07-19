Boeing зарезервирует почти $5 млрд в связи с приостановкой полетов 737 MAX

Американский авиакосмический концерн Boeing Co. отразит в отчетности за второй квартал 2019 года списание в размере $4,9 млрд в связи с приостановкой полетов лайнера 737 MAX, говорится в сообщении компании.
Эти средства компания зарезервирует на потенциальные выплаты клиентам, в число которых входят крупнейшие авиакомпании мира. Им пришлось приостановить полеты самолетов модели 737 MAX после двух катастроф, причиной которых стала проблема с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.
Кроме того, Boeing повысила оценку расходов на производство лайнеров указанной модели на $1,7 млрд, отразив более длительный, чем ожидалось, простой производственных мощностей.
Руководство компании ожидают, что регуляторы могут дать разрешение на возобновление полетов Boeing-737 MAX в начале четвертого квартала 2019 года, однако в сообщении подчеркивается, что это предварительная оценка, и реальные сроки пока находятся под вопросом.
Отчетность Boeing за второй квартал будет опубликована 24 июля. Аналитики, опрошенные FactSet, ранее прогнозировали, что квартальная выручка компании составит около $20 млрд, прибыль - $1,2 млрд. Таким образом, списание может привести к существенному убытку.
Акции Boeing дорожают на 1,7% в ходе электронных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла почти на 12%, до $207,9 млрд.
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