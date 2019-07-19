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Транспорт и связь 19.07.2019 11:48

Boeing зарезервирует почти $5 млрд в связи с приостановкой полетов 737 MAX

Американский авиакосмический концерн Boeing Co. отразит в отчетности за второй квартал 2019 года списание в размере $4,9 млрд в связи с приостановкой полетов лайнера 737 MAX, говорится в сообщении компании.

Эти средства компания зарезервирует на потенциальные выплаты клиентам, в число которых входят крупнейшие авиакомпании мира. Им пришлось приостановить полеты самолетов модели 737 MAX после двух катастроф, причиной которых стала проблема с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.

Кроме того, Boeing повысила оценку расходов на производство лайнеров указанной модели на $1,7 млрд, отразив более длительный, чем ожидалось, простой производственных мощностей.

Руководство компании ожидают, что регуляторы могут дать разрешение на возобновление полетов Boeing-737 MAX в начале четвертого квартала 2019 года, однако в сообщении подчеркивается, что это предварительная оценка, и реальные сроки пока находятся под вопросом.

Отчетность Boeing за второй квартал будет опубликована 24 июля. Аналитики, опрошенные FactSet, ранее прогнозировали, что квартальная выручка компании составит около $20 млрд, прибыль - $1,2 млрд. Таким образом, списание может привести к существенному убытку.

Акции Boeing дорожают на 1,7% в ходе электронных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла почти на 12%, до $207,9 млрд.

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Тэги: США, BOEING, СПИСАНИЯ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]