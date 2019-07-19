В Узбекистане принят первый закон о туризме

Закон "О туризме", первый в Узбекистане, подписанный накануне президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, опубликован в пятницу в официальных узбекских СМИ.

Как указано в документе, закон вступит в силу по истечению трех месяцев со дня его официального опубликования.

Как сообщили "Интерфаксу" в информационной службе сената Узбекистана, закон разработан в целях формирования правовой и институциональной базы государственного регулирования туристской деятельности, содействия в продвижении национального туристского продукта на внутреннем и мировом рынках, формирования благоприятных условий для развития индустрии путешествий.

"Законом формируется правовая и институциональная база по упорядочению туристской деятельности со стороны государства. Благодаря этому будет оказываться содействие представлению национальной туристской продукции на внутреннем и мировом рынках", - отметил представитель пресс-службы.

В законе определены основные направления политики государства в сфере туризма. В частности, речь идет о создании благоприятных условий для привлечения инвестиций, развитии государственно-частного партнерства, создании новых рабочих мест, внедрении инновационных и информационно-коммуникационных технологий в отрасли.

В нормах закона определены такие основные принципы, как приоритет прав, свобод, законных интересов и защиты безопасности субъектов туристской сферы, стабильное развитие туризма и создание для этого оптимальных условий, государственная поддержка предпринимательства, развитие конкуренции, гласность и открытость в данной области.

Также законом закреплены формы международного и внутреннего туризма. В частности, это культурно-исторический, экологический, просветительский, этнографический, гастрономический, предпринимательский, социальный, спортивный, медицинский, молодежный, паломнический и агротуризм.

Определены механизмы участия органов самоуправления граждан и негосударственных некоммерческих организаций в мероприятиях туристской сферы, предусматривающие их содействие в разработке программ по развитию туризма, осуществление общественного контроля, внесение предложений, сотрудничество с государственными органами и организациями.

"Данный документ будет способствовать развитию туризма в качестве стратегической отрасли экономики страны и повышению уровня и качества жизни населения", - отметили в пресс-службе верхней палаты парламента.

По данным Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана, в 2018 году общее число туристов, посетивших страну превысило 5,3 млн, что в два раза больше, чем в 2017 году.