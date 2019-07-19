В Киеве рассчитывают получить от спецпошлин на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа около 2 млрд гривен в год

Представитель президента в кабинете министров Андрей Герус заявил, что около 2 млрд грн в год от введенных спецпошлин на импорт из Российской Федерации дизтоплива и сжиженного газа необходимо направить на ЖКХ-субсидии.
По оценкам Геруса, "украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год". "По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", - отметил он.
По его информации, по состоянию на январь 2018 года 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями, но вследствие различных решений и событий по состоянию на январь 2019 года количество субсидиантов уменьшилась до 3,6 млн домохозяйств.
"Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличения долгов за жилищно-коммунальные услуги. По моему убеждению, дополнительно 1-1,5 млн необеспеченных семей обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", - сообщил Герус.
17 июля кабинет министров Украины принял постановление о введении специальной пошлины на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.
Согласно решению правительства, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% таможенной стоимости с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газ с 1 августа будет равна 1,75%, с 1 октября - 3,0%.
"Соответствующие пошлины снимут сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-40 за тонну. Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС", - заявлял Герус.
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