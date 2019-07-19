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Регион 19.07.2019 14:04

В Грузии уменьшается число сторонников диалога с РФ - опрос

Число сторонников диалога с Россией в Грузии в 2019 году снизилось до 75% по сравнению с 82% в 2017 году, свидетельствуют результаты опроса американской неправительственной организацией Международный республиканский институт (IRI).

По данным опроса, проведенного в Грузии с 20 мая по 11 июня, важным диалог с Россией считают 75% участников опроса. Из них 46% заявили, что полностью поддерживают дальнейший диалог с Россией, еще 29% респондентов заявили о "частичной поддержке" грузинско-российского диалога.

Полностью отвергают дальнейший диалог Грузии и России 12% респондентов, "отчасти против" выступили 7% опрошенных, остальные не смогли определиться с ответом, говорится в итогах социологического исследования, опубликованных в пятницу.

В ходе опроса, проведенного IRI в начале 2017 года, сторонников диалога с РФ среди опрошенных насчитывалось 82%, в частности, 53% полностью поддерживали, а 29% опрошенных - отчасти.

Кроме того, в ходе нынешнего опроса 86% респондентов назвали плохим текущее состояние отношений между Грузией и Россией, еще 4% опрошенных считают, что отношения хорошие, 7% сказали, что отношения не являются ни хорошими и не плохими, а 3% затруднились ответить.

В 2017 году в ходе аналогичного опроса число считавших отношения с РФ плохими составило 76%.

Вместе с тем, согласно данным IRI, 77% опрошенных в Грузии считают, что внешняя политика страны должна быть прозападной, направленной в сторону Евросоюза.

В частности, 30% из них считают, что внешняя политика Грузии должна быть только прозападной и в сторону ЕС, еще 47% - прозападной, но и направленной на поддержку отношения с РФ, еще 8% - пророссийской, но с поддержкой отношений с ЕС и Западом. Еще 2% опрошенных выступили за только пророссийскою внешнюю политику Грузии и 13% респондентов не смогли ответить на вопрос.

По данным IRI, социологи опросили 1500 человек. Погрешность в данных опроса может составлять 2,5%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ДИАЛОГ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]