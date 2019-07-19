В Грузии уменьшается число сторонников диалога с РФ - опрос

Число сторонников диалога с Россией в Грузии в 2019 году снизилось до 75% по сравнению с 82% в 2017 году, свидетельствуют результаты опроса американской неправительственной организацией Международный республиканский институт (IRI).
По данным опроса, проведенного в Грузии с 20 мая по 11 июня, важным диалог с Россией считают 75% участников опроса. Из них 46% заявили, что полностью поддерживают дальнейший диалог с Россией, еще 29% респондентов заявили о "частичной поддержке" грузинско-российского диалога.
Полностью отвергают дальнейший диалог Грузии и России 12% респондентов, "отчасти против" выступили 7% опрошенных, остальные не смогли определиться с ответом, говорится в итогах социологического исследования, опубликованных в пятницу.
В ходе опроса, проведенного IRI в начале 2017 года, сторонников диалога с РФ среди опрошенных насчитывалось 82%, в частности, 53% полностью поддерживали, а 29% опрошенных - отчасти.
Кроме того, в ходе нынешнего опроса 86% респондентов назвали плохим текущее состояние отношений между Грузией и Россией, еще 4% опрошенных считают, что отношения хорошие, 7% сказали, что отношения не являются ни хорошими и не плохими, а 3% затруднились ответить.
В 2017 году в ходе аналогичного опроса число считавших отношения с РФ плохими составило 76%.
Вместе с тем, согласно данным IRI, 77% опрошенных в Грузии считают, что внешняя политика страны должна быть прозападной, направленной в сторону Евросоюза.
В частности, 30% из них считают, что внешняя политика Грузии должна быть только прозападной и в сторону ЕС, еще 47% - прозападной, но и направленной на поддержку отношения с РФ, еще 8% - пророссийской, но с поддержкой отношений с ЕС и Западом. Еще 2% опрошенных выступили за только пророссийскою внешнюю политику Грузии и 13% респондентов не смогли ответить на вопрос.
По данным IRI, социологи опросили 1500 человек. Погрешность в данных опроса может составлять 2,5%.
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