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Дальнее зарубежье 19.07.2019 14:23

AB InBev продает австралийское подразделение японской Asahi за $11,3 млрд

Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) достигла соглашения о продаже своего австралийского подразделения Carlton & United Breweries японскому концерну Asahi Group Holdings за 16 млрд австралийских долларов ($11,3 млрд).

Как говорится в сообщении AB InBev, сумма в 14,9 раза превышает годовую EBITDA подразделения. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартала 2020 года.

Полученный доход компания направит на сокращение задолженности в размере более $100 млрд, образовавшейся в результате приобретения конкурирующей SABMiller в конце 2016 года. Ранее сообщалось, что компания планирует сократить соотношение чистого долга к EBITDA до менее 4х к концу 2020 года.

Также главный исполнительный директор AB InBev Карлос Брито заявил, что компания по-прежнему рассматривает возможность размещения акций своего азиатского бизнеса Budweiser APAC при условии адекватной оценки его акций.

IPO этого подразделения было отменено на прошлой неделе из-за "ряда факторов, включая ситуацию на рынке". Отчасти отмене IPO поспособствовал низкий спрос на акции со стороны крупных американских инвесторов, нацеленных на долгосрочные инвестиции, сообщили СМИ.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПИВО, КОМПАНИЯ, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]