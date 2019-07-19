AB InBev продает австралийское подразделение японской Asahi за $11,3 млрд

Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) достигла соглашения о продаже своего австралийского подразделения Carlton & United Breweries японскому концерну Asahi Group Holdings за 16 млрд австралийских долларов ($11,3 млрд).
Как говорится в сообщении AB InBev, сумма в 14,9 раза превышает годовую EBITDA подразделения. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартала 2020 года.
Полученный доход компания направит на сокращение задолженности в размере более $100 млрд, образовавшейся в результате приобретения конкурирующей SABMiller в конце 2016 года. Ранее сообщалось, что компания планирует сократить соотношение чистого долга к EBITDA до менее 4х к концу 2020 года.
Также главный исполнительный директор AB InBev Карлос Брито заявил, что компания по-прежнему рассматривает возможность размещения акций своего азиатского бизнеса Budweiser APAC при условии адекватной оценки его акций.
IPO этого подразделения было отменено на прошлой неделе из-за "ряда факторов, включая ситуацию на рынке". Отчасти отмене IPO поспособствовал низкий спрос на акции со стороны крупных американских инвесторов, нацеленных на долгосрочные инвестиции, сообщили СМИ.
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