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Дальнее зарубежье 19.07.2019 14:34

В Осло надеются на прогресс в переговорах по урегулированию кризиса в Венесуэле

Эффективным называют в норвежском правительстве диалог, продолжающийся между делегациями властей и оппозиции Венесуэлы.

"Представители основных политических сил в Венесуэле продолжают начатые в Осло переговоры в рамках процесса, который реализуется последовательно и эффективно", - говорится в пресс-релизе, распространенном правительством Норвегии.

"Мы подчеркиваем необходимость того, чтобы стороны проявили предельную осторожность в том, что касается комментариев и заявлений по процессу, и чтобы они следовали установленным принципам", - отмечается в документе.

"Я надеюсь, что стороны достигнут прогресса в поиске долгосрочных решений во благо всех венесуэльцев. Я вновь заявляю о признательности правительству Барбадоса за их гостеприимство", - приводятся в коммюнике слова главы МИД Норвегии Ине Эриксена Сорейде.

Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы были инициированы в мае при посредничестве Норвегии и продолжены в июле на карибском острове Барбадос.

Оппозиция Венесуэлы в понедельник проинформировала, что вернется на Барбадос для продолжения переговоров с правительством президента Николаса Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВЛАСТИ, ОППОЗИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]