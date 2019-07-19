BakuBus направит около 4,7 млн манатов на поставку специальной летней формы одежды для персонала

ООО «Antaris» получило контракт на поставку специальной летней формы одежды для сотрудников ООО «BakuBus».

Согласно материалам на сайте www.tender.gov.az, Antaris в рамках контракта поставит специальную летнюю форму одежды для административных, технических и хозяйственных работников BakuBus.

Стоимость контракта - 4 млн 669,956 тыс. манатов.

ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.

А.Азизов