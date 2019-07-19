Число соискателей статуса беженца в ФРГ увеличилось до 1,8 млн

Количество официально зарегистрированных беженцев в Германии возросло в 2018 году по сравнению с предыдущим на 11% и составляет сейчас 1,3 млн человек, сообщило федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Число мигрантов, претендующих на статус беженца, увеличилось за тот же период на шесть процентов и достигло 1,8 млн человек.

При этом уточняется, что цифра в 1,8 млн охватывает всех находящихся на территории Германии претендентов на получение статуса беженца, в том числе тех, чье ходатайство отклонено, и тех, кто ожидает выдворения из страны, отмечает в пятницу радиостанция "Дойче велле".

К последней категории относятся чуть более 190 тысяч человек. Большинство соискателей, чьи заявления были отклонены, - приезжие из Афганистана, Ирака и Сербии.

В сообщении также говорится, что лишь у каждого пятого официально зарегистрированного беженца в Германии этот статус является бессрочным.

В сентябре 2014 года канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение открыть границы страны для мигрантов. Благодаря этому в течение нескольких месяцев в Германию прибыло несколько сотен тысяч человек, претендующих на статус беженцев, что привело к миграционному кризису.