ЦБ Азербайджана планирует 22 июля на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 22 июля 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 22 июля проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
На предыдущем аукционе - 15 июля - ЦБА привлек 100 млн манатов.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 22 июля установлен 6,51%-8,49%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Мамедов
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