BNA задействует более 170 транспортных средств для участников Европейского юношеского фестиваля в Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) планирует задействовать 174 транспортных средства для перевозки гостей и участников XV Летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который пройдет в Баку 21-27 июля.

«Для перевозки гостей и спортсменов будут задействованы 136 автобусов Neoplan и 38 миниавтобуса Mercedes Sprinter», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в BNA.

В мероприятии ожидается участие более 3,6 тыс. юных спортсменов 14-18-летнего возраста и технического персонала из 50 европейских государств. В рамках фестиваля на 12 спортивных аренах состоятся соревнования в 10 видах спорта: художественная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, борьба. К мероприятию будут привлечены более 2,5 тыс. волонтеров.

Ф.Исазаде