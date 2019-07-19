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Транспорт и связь 19.07.2019 12:49

BNA задействует более 170 транспортных средств для участников Европейского юношеского фестиваля в Баку

Бакинское транспортное агентство (BNA) планирует задействовать 174 транспортных средства для перевозки гостей и участников XV Летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который пройдет в Баку 21-27 июля.

«Для перевозки гостей и спортсменов будут задействованы 136 автобусов Neoplan и 38 миниавтобуса Mercedes Sprinter», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в BNA.

В мероприятии ожидается участие более 3,6 тыс. юных спортсменов 14-18-летнего возраста и технического персонала из 50 европейских государств. В рамках фестиваля на 12 спортивных аренах состоятся соревнования в 10 видах спорта: художественная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, борьба. К мероприятию будут привлечены более 2,5 тыс. волонтеров.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФЕСТИВАЛЬ, УЧАСТНИКИ, ПЕРЕВОЗКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]