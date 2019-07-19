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Дальнее зарубежье 19.07.2019 15:17

Министры финансов G7 договорились об изменении налогообложения ИТ-компаний

Министры финансов стран G7 на встрече в Париже договорились о совместных усилиях по разработке новых принципов налогообложения крупных международных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Министры пришли к мнению о "насущной необходимости разрешения налоговых трудностей, возникающих в связи с цифровизацией экономики", отмечается в коммюнике по итогам встречи.

В частности, они договорились о совместной разработке налоговых принципов, в которых будут отражены новые бизнес-модели, включая те, которые предусматривают ведение компанией бизнеса на определенной территории без физического присутствия. Ожидается, что такие принципы будут разработаны к началу 2020 года.

Также министры договорились о создании эффективного механизма по разрешению налоговых споров, который поможет избежать двойного налогообложения.

"Члены G7 впервые пришли к соглашению по этому вопросу, - заявил министр финансов Франции Брюно ле Мэр. - Это реальный шаг в сторону более честного налогообложения в XXI веке".

Ранее европейские власти неоднократно критиковали международные ИТ-компании, включая Google и Facebook, за уплату недостаточных сумм в виде налогов за ведение бизнеса на их территории. Для этого компании фиксируют полученную прибыль в подразделениях, которые зарегистрированы в странах с более низкими налогами.

"Благодаря новым правилам Германия, например, сможет брать налоги с прибыли, полученной компаниями в Германии благодаря немецким пользователям, причем по местной налоговой ставке", - приводит Financial Times слова пожелавшего остаться анонимным участника встречи.

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Тэги: МИР, ИНФОКОМ, КОМПАНИИ, НАЛОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]