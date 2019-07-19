Во Франции готовятся к возможным беспорядкам из-за финала Кубка Африки

Французские стражи порядка готовятся к возможным беспорядкам после финала Кубка африканских наций между командами Алжира и Сенегала, который состоится вечером в пятницу, сообщают местные СМИ.

Полиция усиливает меры безопасности во многих городах Франции, в частности, в Париже, Лионе и Марселе.

Ожидается, что во французской столице в пятницу будет задействовано такое же число сотрудников полиции, как и 14 июля в национальный праздник Франции - День взятия Бастилии.

По словам главы парижской полиции Дидье Лальмана, "будут установлены специальные защитные барьеры у фасадов зданий, в том числе магазинов". Он отметил, что такие меры будут предприняты в центре Парижа - в районе площади Согласия, сада Тьюлири и площади Порт-Майо.

Местные власти опасаются столкновений между болельщиками и повторений беспорядков, произошедших в ряде французских городов после выхода алжирской сборной в финал ранее на этой неделе.

Во Франции в ночь на 15 июля, после выхода сборной Алжира по футболу в финал Кубка африканских наций, футбольные фанаты учинили беспорядки. Французская полиция тогда задержала почти 300 человек.

Подобные погромы болельщики устроили также на прошлой неделе, когда алжирская сборная вышла в полуфинал. Участники беспорядков нанесли серьезный ущерб ряду магазинов, в том числе магазину по продаже дорогостоящих мотоциклов Ducati.

На французской территории проживают многочисленные алжирцы, а также - граждане Франции алжирского происхождения.

Финал Кубка африканский наций состоится в пятницу в 22:00 по московскому времени. В финальном матче сыграют сборная Алжира и Сенегала.