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19.07.2019 13:17

ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале

Исполнительная власть Агсуинского района привлекло ОАО «Taleh TT» к проведению ремонта 232 домов, пострадавших от землетрясения граждан.

Стоимость работ в рамках контракта составляет 456 тыс. 879,23 манатов.

Как сообщалось ранее, 5 февраля 2019 года в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних - Шемахинском и Агсуинском районах толчки ощущались силой 5,3 балла.

Ф.Исазаде

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Тэги: АГСУ, ДОМА, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]