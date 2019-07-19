ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале

Исполнительная власть Агсуинского района привлекло ОАО «Taleh TT» к проведению ремонта 232 домов, пострадавших от землетрясения граждан.
Стоимость работ в рамках контракта составляет 456 тыс. 879,23 манатов.
Как сообщалось ранее, 5 февраля 2019 года в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних - Шемахинском и Агсуинском районах толчки ощущались силой 5,3 балла.
Ф.Исазаде
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