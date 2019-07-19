Президент Таджикистана сменил начальников трех тюрем страны - СМИ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел ряд назначений на руководящие должности в учреждениях системы исполнения наказаний страны, сообщает в пятницу пресс-служба таджикского лидера.
"По согласованию с президентом Республики Таджикистан в исправительных учреждениях Главного управления исполнения уголовного наказания (ГУИУН) Министерства юстиции и других структурах были произведены серьёзные кадровые изменения", - говорится в сообщении без дальнейших подробностей.
Со своей стороны таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди") со ссылкой на главу ГУИУН Минюста Таджикистана Мансурджона Умарова сообщает, что речь идет о назначении нового замглавы ГУИУН республики, а также о назначении новых начальников трех тюрем.
"Должность заместителя начальника ГУИУН определенное время было вакантным. А тюрьмы находятся в Душанбе и в Худжанде", - приводит радиостанция слова Умарова.
Перестановки в системе ГУИУН Таджикистана произошли после нескольких ЧП в исправительных учреждениях страны, включая два бунта заключенных, в которых погибли несколько десятков человек, и одного случая с массовым отравлением, когда при этапировании из колоний на севере Таджикистана в Душанбе скончались 14 человек.
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