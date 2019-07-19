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Дальнее зарубежье 19.07.2019 16:01

Меркель обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке, призывает к дипломатическому решению проблем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что с обеспокоенностью наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке.

"Конечно, я обеспокоена, нельзя без обеспокоенности смотреть на ситуацию в этом регионе", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

При этом канцлер подчеркнула, что речь, в первую очередь, идет о напряженности в отношениях между Ираном и США.

"Мы, само собой, выступаем за дипломатический способ (урегулирования этих разногласий - ИФ)", - добавила она.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.

Иран после этого решения США неоднократно критиковал европейских участников соглашения за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней. В то же время ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в соглашение по иранской ядерной программе.

Однако президент США Дональд Трамп накануне заявил, что корабль американских ВМС в Ормузском проливе сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник. В ответ в Тегеране опровергли эту информацию.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган - после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Часть обломков беспилотника удалось найти иранским военным.

После этого Трамп заявлял, что отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, БЛИЖВОСТОК, БЕСПОКОЙСТВО


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