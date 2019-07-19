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Дальнее зарубежье 19.07.2019 16:25

МВД Афганистана возлагает ответственность за взрыв в Кабуле на талибов

Движение "Талибан" стоит за взрывом у Кабульского университета, жертвами которого стали восемь человек, еще 33 человека получили ранения, заявил в пятницу глава пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

"Наши первичные данные и информация показывают, что террористическое нападение на студентов Кабульского университета было совершено талибами", - написал Рахими в своем твиттере.

По сообщениям афганских СМИ, возле вуза был подорван заминированный автомобиль. Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла ответственность за теракт. Со своей стороны талибы заявили о непричастности к взрыву в Кабуле.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, МВД, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]