МВД Афганистана возлагает ответственность за взрыв в Кабуле на талибов

Движение "Талибан" стоит за взрывом у Кабульского университета, жертвами которого стали восемь человек, еще 33 человека получили ранения, заявил в пятницу глава пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

"Наши первичные данные и информация показывают, что террористическое нападение на студентов Кабульского университета было совершено талибами", - написал Рахими в своем твиттере.

По сообщениям афганских СМИ, возле вуза был подорван заминированный автомобиль. Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла ответственность за теракт. Со своей стороны талибы заявили о непричастности к взрыву в Кабуле.