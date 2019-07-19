МВД Афганистана возлагает ответственность за взрыв в Кабуле на талибов

Движение "Талибан" стоит за взрывом у Кабульского университета, жертвами которого стали восемь человек, еще 33 человека получили ранения, заявил в пятницу глава пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.
"Наши первичные данные и информация показывают, что террористическое нападение на студентов Кабульского университета было совершено талибами", - написал Рахими в своем твиттере.
По сообщениям афганских СМИ, возле вуза был подорван заминированный автомобиль. Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла ответственность за теракт. Со своей стороны талибы заявили о непричастности к взрыву в Кабуле.
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