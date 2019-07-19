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Регион 19.07.2019 16:13

Премьер Грузии назвал безосновательными опасения об изменении редакционной политики "Рустави 2"

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе исключает возможность влияния партии власти "Грузинская мечта" на редакционную политику телекомпании "Рустави 2", накануне сменившей владельца.

"Оснований для постановки такого вопроса нет, так как именно при правлении нашей партии "Грузинская мечта" мы достигли плюрализма в грузинских СМИ", - сказал Бахтадзе журналистам в пятницу.

Он отметил, что решение о "Рустави 2" накануне было принято Европейским судом по правам человека, поэтому любая его ревизия со стороны грузинских оппонентов неуместна.

Накануне ЕСПЧ признал правомерными вердикты грузинских судов, по которым все акции "Рустави 2" принадлежат ее бывшему владельцу, грузинскому бизнесмену Кибару Халваши.

Сразу же после оглашения этого решения Халваши в Гражданском реестре Грузии зарегистрировал акции "Рустави 2" на себя. Он также снял с должности гендиректора телеканала Нику Гварамия и назначил на этот пост своего адвоката Паату Салия.

Как сообщалось, ранее Халваши подал иск в суд, по которому требовал возвращения ему "Рустави 2", так как он был вынужден за бесценок отказаться от всех акций телекомпании под давлением прежних властей во главе с президентом страны Михаилом Саакашвили. Грузинские суды удовлетворили этот иск Халваши, однако ЕСПЧ приостановил эти решения в марте 2017 года.

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Георгия Габуния с оскорблениями в адрес руководства России. Тогда Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии.

Однако президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ПРЕМЬЕР, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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