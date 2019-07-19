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СНГ 19.07.2019 16:46

Европейские популистские партии неоднократно получали поддержку России - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обеспокоена поддержкой европейских популистских партий со стороны России.

"Мы не раз видели, как правые популистские партии получают поддержку от России", - сказала Меркель в пятницу, выступая на пресс-конференции в Берлине.

При этом канцлер подчеркнула, что подобная тенденция вызывает беспокойство.

Такие заявления канцлера прозвучал в ответ на просьбу прокомментировать дело о предполагаемом финансировании из России входящей в правящую коалицию в Италии партии "Лига". Меркель отметила, что прояснение этого дела является компетенцией итальянских властей.

Издание Buzzfeed ранее опубликовало материал, в котором говорится, что соратник вице-премьера Италии Маттео Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.

Предполагается, что де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини. При этом Buzzfeed признает, что неясно, было ли в итоге заключено соглашение, и получила ли "Лига" какие-либо средства.

Сальвини после публикации неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирование из России. Однако Сальвини и премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласились выступить в итальянском парламенте по этому делу.

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Тэги: ФРГ, ЕВРОПА, РОССИЯ, ПАРТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]