Европейские популистские партии неоднократно получали поддержку России - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обеспокоена поддержкой европейских популистских партий со стороны России.
"Мы не раз видели, как правые популистские партии получают поддержку от России", - сказала Меркель в пятницу, выступая на пресс-конференции в Берлине.
При этом канцлер подчеркнула, что подобная тенденция вызывает беспокойство.
Такие заявления канцлера прозвучал в ответ на просьбу прокомментировать дело о предполагаемом финансировании из России входящей в правящую коалицию в Италии партии "Лига". Меркель отметила, что прояснение этого дела является компетенцией итальянских властей.
Издание Buzzfeed ранее опубликовало материал, в котором говорится, что соратник вице-премьера Италии Маттео Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.
Предполагается, что де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини. При этом Buzzfeed признает, что неясно, было ли в итоге заключено соглашение, и получила ли "Лига" какие-либо средства.
Сальвини после публикации неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирование из России. Однако Сальвини и премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласились выступить в итальянском парламенте по этому делу.
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