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Дальнее зарубежье 19.07.2019 13:57

Трое британских министров намерены уйти в отставку, если правительство возглавит Джонсон - газета

Трое членов кабинета министров Великобритании готовятся уйти в отставку, если Борис Джонсон выйдет победителем над Джереми Хантом и станет премьер-министром, сообщает в пятницу газета The Times.

В частности, министр юстиции Дэвид Гок объявил о намерении подать в отставку после того, как Тереза Мэй урегулирует последние вопросы на посту премьер-министра.

Канцлер казначейства Филип Хаммонд и министр международного развития Рори Стюарт также рассматривают возможность ухода до вступления Джонсона в должность.

Накануне сообщалось, что в отставку ушла противник "жесткого" Brexit министр по цифровым вопросам Марго Джеймс.

Фаворит в гонке за должность следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он готов к Brexit без соглашения с ЕС, несмотря на несогласие парламента с "жестким" выходом Великобритании из ЕС.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале июня объявила о решении отказаться от руководства консервативной партией, и соответственно уйти с поста премьера из-за сложностей с Brexit.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНИСТРЫ, ОТСТАВКИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]