Помощник Зеленского: нам придется договариваться с Россией о мире

В Офисе президента Украины намерены выйти на переговорный процесс с Россией для прекращения войны.

"Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?", - сказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью СМИ.