Срок задержания танкера Grace 1 в Гибралтаре продлен по решению суда до 15 августа

Власти Гибралтара в пятницу по решению Верховного суда этой заморской территории продлили срок задержания танкера Grace 1, сообщает гибралтарский интернет-портал Gibraltar Chronicle.
По его данным, срок задержания продлен до 15 августа.
Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
Четверо человек из команды танкера арестованы. Им вменяется в вину нарушение санкционного законодательства ЕС в отношении Сирии.
В Иране пообещали не оставлять без ответа эти действия гибралтарских властей.
Азербайджанские военные примут участие в 6 конкурсах Армейских международных игр-2019
Глава Минобороны Азербайджана послу США: Ереван намеренно затягивает урегулирование конфликта в Карабахе
Производство метанола в Азербайджане в I полугодии увеличилось в 5 раз
Нефть продолжает рост на новостях об уничтожении США иранского беспилотника, Brent на уровне $62,8 за баррель
Азербайджан в I полугодии увеличил производство автомобилей в 8,5 раза
Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за 140 лет наблюдений - исследование
В Узбекистане принят первый закон о туризме
Наибольшее восхищение у жителей планеты вызывают Билл Гейтс, Барак Обама и Джеки Чан - опрос YouGov
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября