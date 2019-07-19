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Дальнее зарубежье 19.07.2019 14:28

Срок задержания танкера Grace 1 в Гибралтаре продлен по решению суда до 15 августа

Власти Гибралтара в пятницу по решению Верховного суда этой заморской территории продлили срок задержания танкера Grace 1, сообщает гибралтарский интернет-портал Gibraltar Chronicle.

По его данным, срок задержания продлен до 15 августа.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Четверо человек из команды танкера арестованы. Им вменяется в вину нарушение санкционного законодательства ЕС в отношении Сирии.

В Иране пообещали не оставлять без ответа эти действия гибралтарских властей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]