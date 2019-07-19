Срок задержания танкера Grace 1 в Гибралтаре продлен по решению суда до 15 августа

Власти Гибралтара в пятницу по решению Верховного суда этой заморской территории продлили срок задержания танкера Grace 1, сообщает гибралтарский интернет-портал Gibraltar Chronicle.

По его данным, срок задержания продлен до 15 августа.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Четверо человек из команды танкера арестованы. Им вменяется в вину нарушение санкционного законодательства ЕС в отношении Сирии.

В Иране пообещали не оставлять без ответа эти действия гибралтарских властей.