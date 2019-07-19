Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1315 TRY   0.3019

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.07.2019 18:02

В Офисе Зеленского надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают - с "Батькивщиной"

В Офисе президента Украины не видят коалицию партии "Слуга народа" с партией "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, но не исключают - с "Голосом " Святослава Вакарчука и ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Мы надеемся, что он (лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук - ИФ) попадет в Раду", - сказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью интернет-изданию "Левый берег" (LB.UA), опубликованном в пятницу.

Он подчеркнул, что партия "Слуга народа" видит в новом созыве Верховной Рады коалицию с партией "Голос".

"Мы всегда хотели (коалицию - ИФ), и даже это было видно по заявлениям Вовы (президента Украины Владимира Зеленского - ИФ) в предвыборной кампании", - заявил Шефир.

Кроме того, он допустил, что коалиция партии "Слуга народа" может быть сформирована с партией "Батькивщина", но полностью исключил коалицию с "Европейской солидарностью".

"С Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего", - отметил первый помощник украинского президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Саакашвили подтвердил отказ возглавить партию "Удар" Порошенко стал лидером партии "Европейская солидарность" Партия Зеленского нацелилась на получение большинства в будущем парламенте Украины Саакашвили сообщил о готовности к контактам с лидерами демсил Украины, чтобы на выборах- 2019 "изменить ход истории" этой страны У здания Минюста Украины в Киеве требуют зарегистрировать партию Саакашвили Саакашвили собрался возглавить новую партию, чтобы добиваться досрочных выборов и смены политической элиты Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]