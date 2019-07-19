В Офисе президента Украины не видят коалицию партии "Слуга народа" с партией "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, но не исключают - с "Голосом " Святослава Вакарчука и ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Мы надеемся, что он (лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук - ИФ) попадет в Раду", - сказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью интернет-изданию "Левый берег" (LB.UA), опубликованном в пятницу.

Он подчеркнул, что партия "Слуга народа" видит в новом созыве Верховной Рады коалицию с партией "Голос".

"Мы всегда хотели (коалицию - ИФ), и даже это было видно по заявлениям Вовы (президента Украины Владимира Зеленского - ИФ) в предвыборной кампании", - заявил Шефир.

Кроме того, он допустил, что коалиция партии "Слуга народа" может быть сформирована с партией "Батькивщина", но полностью исключил коалицию с "Европейской солидарностью".

"С Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего", - отметил первый помощник украинского президента.