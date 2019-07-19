Министр обороны Бельгии не стал ни подтверждать, ни отрицать наличие в стране атомных бомб США

Министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс был заслушан парламентским комитетом в связи с попавшими в СМИ данными из проекта доклада Парламентской ассамблеи НАТО о размещенном в Европе атомном оружии.

Он заявил в федеральном парламенте, что Бельгия продолжает следовать стратегии сдерживания НАТО, "основанной на обычном и ядерном (оборонном - ИФ) потенциале", отмечает в пятницу газета "Суар".

"В рамках данной политики, бельгийская позиция всегда заключалась в том, чтобы не подтверждать и не отрицать (наличие ядерного оружия на территории Бельгии - ИФ). У меня нет намерения предлагать изменения политики правительства, которое временно исполняет обязанности и не имеет парламентского большинства", - сказал Рейндерс в ходе слушаний, имея в виду, что новое правительство страны в настоящий момент в стадии формирования после майских парламентских выборов.

В проекте доклада Парламентской ассамблеи НАТО подтверждается присутствие американских ядерных бомб B61 в ряде европейских стран, в частности, в Бельгии, в провинции Лимбург на военной базе Клейне Брогель, о чем, впрочем, бельгийские пацифисты и экологические активисты заявляли годами и регулярно проводили протестные акции.

Официальной позицией бельгийского государства всегда было не подтверждать и не отрицать факт присутствия в стране ядерного оружия.

При этом Рейндерс отметил: "Я не видел никакого официального документа НАТО (о размещении ядерных бомб - ИФ), а только проект доклада под ответственность одного парламентария из одной союзной страны".

Министр обороны напомнил бельгийскую позицию в отношении ядерного оружия: Бельгия разделяет со многими другими странами видение мира без ядерного оружия, но это "видение на долгую перспективу", которая, в частности, предусматривает всеобщее применение договора о нераспространении ядерного оружия.