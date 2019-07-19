Канцлер Германии Ангела Меркель назвала спасение беженцев на море "заповедью" для человечества.
"Спасение беженцев на море для нас (Германии - ИФ) является не только обязанностью, но и заповедью, которой должно придерживаться человечество", - сказала канцлер в пятницу на ежегодной летней пресс-конференции в Берлине.
Ранее сообщалось об инциденте с капитаном судна, спасшего 40 иммигрантов в Средиземном море, немкой Каролой Ракете в Италии. Она доставила нелегалов на итальянский остров Лампедузу, проигнорировав запрет итальянских властей, вследствие чего была заключена под домашний арест в Италии.
В начале июля стало известно, что итальянские власти освободили Каролу Ракете из-под домашнего ареста, и она будет выслана из Италии в Германию. При этом она выступила с угрозой подать иск против главы МВД Италии Маттео Сальвини, который ввел запрет на заход судов с нелегалами в итальянские порты
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