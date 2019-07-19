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Дальнее зарубежье 19.07.2019 14:35

Меркель считает "заповедью" спасать беженцев в Средиземном море

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала спасение беженцев на море "заповедью" для человечества.

"Спасение беженцев на море для нас (Германии - ИФ) является не только обязанностью, но и заповедью, которой должно придерживаться человечество", - сказала канцлер в пятницу на ежегодной летней пресс-конференции в Берлине.

Ранее сообщалось об инциденте с капитаном судна, спасшего 40 иммигрантов в Средиземном море, немкой Каролой Ракете в Италии. Она доставила нелегалов на итальянский остров Лампедузу, проигнорировав запрет итальянских властей, вследствие чего была заключена под домашний арест в Италии.

В начале июля стало известно, что итальянские власти освободили Каролу Ракете из-под домашнего ареста, и она будет выслана из Италии в Германию. При этом она выступила с угрозой подать иск против главы МВД Италии Маттео Сальвини, который ввел запрет на заход судов с нелегалами в итальянские порты

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, БЕЖЕНЦЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]