Оливер Ципсе станет новым главой BMW

Производственный директор германского автомобилестроительного концерта BMW Оливер Ципсе назначен новым главным исполняющим директором компании, говорится в пресс-релизе.
Он приступит к исполнению обязанностей с 16 августа, сменив на посту Харальда Крюгера, возглавляющего BMW с 2015 года. Ранее Крюгер объявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на новый четырехлетний срок на посту CEO.
Ципсе пришел в BMW стажером в 1991 году, проработал инженером до 1994 года, а затем занимал различные руководящие должности в Германии и других странах - в частности, управлял заводом по производству автомобилей марки Mini в Великобритании. Входит в совет директоров BMW с 2015 года.
Акции BMW растут в цене на 0,9% в ходе торгов в пятницу.
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