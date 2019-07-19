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Оливер Ципсе станет новым главой BMW

Производственный директор германского автомобилестроительного концерта BMW Оливер Ципсе назначен новым главным исполняющим директором компании, говорится в пресс-релизе.

Он приступит к исполнению обязанностей с 16 августа, сменив на посту Харальда Крюгера, возглавляющего BMW с 2015 года. Ранее Крюгер объявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на новый четырехлетний срок на посту CEO.

Ципсе пришел в BMW стажером в 1991 году, проработал инженером до 1994 года, а затем занимал различные руководящие должности в Германии и других странах - в частности, управлял заводом по производству автомобилей марки Mini в Великобритании. Входит в совет директоров BMW с 2015 года.

Акции BMW растут в цене на 0,9% в ходе торгов в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BMW, CEO, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]