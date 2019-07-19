Азербайджан в топ-3 основных внешнеторговых партнеров Грузии в I полугодии

Товарооборот Грузии с Россией в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года вырос на 4,3% и достиг $677,8 млн, сообщает в пятницу Национальная служба статистики Грузии.

При этом экспорт грузинских товаров в РФ вырос на 27,8% - до $261,3 млн (14,7% общего объема экспорта), в результате чего Россия, как и год назад, заняла первое место среди импортеров грузинской продукции. Грузия поставляла на российский рынок в основном ферросплавы, вино, спиртные напитки, минеральные воды, а также центрифуги.

Импорт в республику из России, состоящий главным образом из нефти и нефтепродуктов, пшеницы, кокса и полукокса, каменного угля и продовольственных продуктов, снизился на 6,4%, до $416,5 млн (9,9% всего импорта). По этому показателю Россия вышла на третье место после Турции (17,2%) и Китая (10,3%).

По итогам шести месяцев на долю России пришлось 11,4% всего внешнеторгового оборота Грузии, в результате чего она заняла второе место среди крупнейших торговых партнеров республики после Турции (14,1%).

В десятку основных торговых партнеров республики входят также Азербайджан (8,5%), Китай (8,1%), Украина (5,1%), Армения (4,6%), США (4,5%), Германия (4%), Болгария (3,5%), Румыния (3,4%).

Экспортно-импортные операции Грузия в январе-июне этого года осуществляла с 134 странами. Торговый оборот республики со странами СНГ снизился на 0,5% - до $2 млрд 32,9 млн (34,1% всего внешнеторгового оборота), со странами Евросоюза уменьшился на 4,6%, до $1 млрд 511,8 млн (25,3%).

Общий внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2019 года снизился на 0,6% - до $5 млрд 968,3 млн. Экспорт составил $1 млрд 775,4 млн (рост на 11,5%), импорт - $4 млрд 192,9 млн (снижение на 4,9%).

В 2018 году внешнеторговый оборот Грузии составил $12 млрд 484,4 млн - на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. В том числе торговый оборот республики с Россией в прошлом году увеличился на 15%, до $1 млрд 373 млн.