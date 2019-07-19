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Дальнее зарубежье 19.07.2019 15:12

Спецпредставитель США обсудил с главой МИД Узбекистана итоги межафганских переговоров в Катаре

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече в Вашингтоне заявили о поддержке итогов недавней межафганской конференции в Дохе, сообщает в пятницу пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Американский и узбекский дипломаты подтвердили, что переговоры являются единственным путем решения многолетнего афганского вопроса, отмечается в сообщении.

Халилзад и Камилов обменялись мнениями о состоянии и перспективах мирного политического процесса в Афганистане.

"Американская сторона выразила поддержку усилиям Узбекистана по содействию запуску мирного политического процесса в Афганистане, а также реализации важных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

Следующая межафганская встреча по мирному урегулированию, как ожидается, пройдет в августе в Самарканде.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]