Меркель встала на сторону женщин-демократов из Конгресса США в их конфликте с Трампом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она принимает сторону женщин представителей Демократической партии в Конгрессе США в их конфликте с президентом США Дональдом Трампом.

Такие заявления прозвучали в ответ на просьбу канцлера прокомментировать недавние "расистские" высказывания Трампа в адрес этих членов Конгресса.

"Я не буду комментировать эти высказывания и я солидарна с женщинами, которые подверглись нападкам (со стороны Трампа - ИФ)", - сказала Меркель на пресс-конференции.

При этом она подчеркнула, что США всегда получали пользу от иммигрантов, и назвала иммиграцию одним из факторов создания мощи этой страны.

Ранее Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.

Эти высказывания были обращены в адрес законодателей Рашиды Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес, Аянны Прессли и Ильхан Омар. При этом из четырех женщин только Омар приехала в США из Сомали. Остальные родились в США.

Позднее Трамп отвергал обвинения в том, что его соответствующие "твиты" носили расистский характер.

В результате демократ Эл Грин предложил проголосовать по резолюции об импичменте президента США после того, как Палата представителей в минувший вторник осудила Трампа за высказывания против этих четырех женщин в Конгрессе.

Однако в итоге Палата представителей США проголосовала за то, чтобы отложить рассмотрение этой резолюции.