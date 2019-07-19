Меркель встала на сторону женщин-демократов из Конгресса США в их конфликте с Трампом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она принимает сторону женщин представителей Демократической партии в Конгрессе США в их конфликте с президентом США Дональдом Трампом.
Такие заявления прозвучали в ответ на просьбу канцлера прокомментировать недавние "расистские" высказывания Трампа в адрес этих членов Конгресса.
"Я не буду комментировать эти высказывания и я солидарна с женщинами, которые подверглись нападкам (со стороны Трампа - ИФ)", - сказала Меркель на пресс-конференции.
При этом она подчеркнула, что США всегда получали пользу от иммигрантов, и назвала иммиграцию одним из факторов создания мощи этой страны.
Ранее Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.
Эти высказывания были обращены в адрес законодателей Рашиды Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес, Аянны Прессли и Ильхан Омар. При этом из четырех женщин только Омар приехала в США из Сомали. Остальные родились в США.
Позднее Трамп отвергал обвинения в том, что его соответствующие "твиты" носили расистский характер.
В результате демократ Эл Грин предложил проголосовать по резолюции об импичменте президента США после того, как Палата представителей в минувший вторник осудила Трампа за высказывания против этих четырех женщин в Конгрессе.
Однако в итоге Палата представителей США проголосовала за то, чтобы отложить рассмотрение этой резолюции.
Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Президент Алиев утвердил создание в Азербайджане 6 коммерческих судов
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Цены на нефть в плюсе, но завершают неделю 7%-ным падением
Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2018г с профицитом в 35% к доходам
В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда получат субсидии на 23 млн манатов
Свыше 15 человек отравились на свадьбе в доме торжеств на юго-западе Азербайджана
В музей Флоренции вернули картину Яна ван Хёйсума, украденную во время Второй мировой войны
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
AMADA выступит агентом по сбору допинг-проб на EYOF-2019
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября