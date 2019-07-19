Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1315 TRY   0.3019

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.07.2019 17:12

Меркель встала на сторону женщин-демократов из Конгресса США в их конфликте с Трампом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она принимает сторону женщин представителей Демократической партии в Конгрессе США в их конфликте с президентом США Дональдом Трампом.

Такие заявления прозвучали в ответ на просьбу канцлера прокомментировать недавние "расистские" высказывания Трампа в адрес этих членов Конгресса.

"Я не буду комментировать эти высказывания и я солидарна с женщинами, которые подверглись нападкам (со стороны Трампа - ИФ)", - сказала Меркель на пресс-конференции.

При этом она подчеркнула, что США всегда получали пользу от иммигрантов, и назвала иммиграцию одним из факторов создания мощи этой страны.

Ранее Трамп обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.

Эти высказывания были обращены в адрес законодателей Рашиды Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес, Аянны Прессли и Ильхан Омар. При этом из четырех женщин только Омар приехала в США из Сомали. Остальные родились в США.

Позднее Трамп отвергал обвинения в том, что его соответствующие "твиты" носили расистский характер.

В результате демократ Эл Грин предложил проголосовать по резолюции об импичменте президента США после того, как Палата представителей в минувший вторник осудила Трампа за высказывания против этих четырех женщин в Конгрессе.

Однако в итоге Палата представителей США проголосовала за то, чтобы отложить рассмотрение этой резолюции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, США, КОНГРЕСС


Похожие новости


Меркель обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке, призывает к дипломатическому решению проблем Меркель после недавних приступов дрожи сидя прослушала гимны ФРГ и Дании Меркель здорова и активна - правительство ФРГ Берлин делает ставку на дипломатические переговоры и политическое урегулирование напряженной ситуации вокруг Ирана - Меркель Коалиция Меркель переживает кризис после объявления об отставке лидера социал-демократов - СМИ Меркель не собирается занимать важных постов в ЕС после окончания канцлерства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]