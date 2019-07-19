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ТЭК 19.07.2019 15:15

Кольская АЭС останавливает энергоблок N1 на плановый ремонт

Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) в субботу, 20 июля, остановит энергоблок N1 для проведения планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба станции.

"На энергоблоке N1 предстоит выполнить большой комплекс регламентных работ, а также установить новые контрольно-измерительные приборы, сохраняющие работоспособность при повышенных температурах", - говорится в сообщении.

Плановые ежегодные работы продлятся 42 дня.

В настоящее время на станции идут работы по продлению срока эксплуатации энергоблока N2, начатые в январе текущего года. Энергоблок не функционирует до завершения работ. Ранее пресс-служба КАЭС сообщила, что работы по продлению срока эксплуатации блока N2 до 2034 года будут завершены в октябре текущего года.

Энергоблоки N3 и N4 КАЭС продолжают работать.

Кольская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

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Тэги: РОССИЯ, АЭС, ЭНЕРГОБЛОК, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]