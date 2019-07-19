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Дальнее зарубежье 19.07.2019 15:16

Переговоры между военной властью и оппозицией Судана перенесены на более поздний срок

Переговоры по заключению конституционного соглашения с военными Судана отложены, сообщают в пятницу французские СМИ со ссылкой на суданскую оппозицию.

"Переговоры перенесены на более поздний срок, - заявил один из лидеров протестующих Омар аль-Дигейр. - Нам нужно больше внутренних обсуждений, чтобы прийти к единогласному решению".

Ранее сообщалось, что две стороны - представители военных и оппозиционного движения "Силы за свободу и перемены" - подписали политическую декларацию, один из двух документов, который является частью сделки по созданию Суверенного совета. В него войдут пять гражданских представителей и такое же количество военных, 11-й член совета будет гражданским, но его выберут по согласованию обеих сторон.

Второй документ - Конституционная декларация - должен был быть подписан на этой неделе.

Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота в апреле, объявив о двухлетнем переходном периоде, после которого власть должна быть передана гражданскому правительству. После этого в стране начались гражданские протесты.

Создание Суверенного совета поможет стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибло более сотни человек.

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Тэги: СУДАН, ВЛАСТЬ, ОППОЗИЦИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]