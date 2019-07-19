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Регион 19.07.2019 18:27

Суд в Грузии принял решение о передаче Украине дела украинской гражданки, подозреваемой в торговле детьми

Тбилисский городской суд освободил из-под стражи гражданку Украины Юлию Сусляк, подозреваемую в попытке продажи 10 детей. Дело передано на рассмотрение украинской стороне, сообщил адвокат Зураб Тодуа журналистам в пятницу.

"Моя подзащитная освобождена. Накануне мне звонили и просили, чтобы мы купили билеты в Киев, но мы этого не сделали. Завтра состоится пресс-конференция, и Юлия все расскажет. Ничего придумать больше не могли, поэтому дело перенаправили Украине", - заявил адвокат.

Ранее Сусляк заявила журналистам, что все обвинения против нее были сфабрикованы.

Гражданка Украины была задержана сотрудниками МВД Грузии в апреле, после прибытия в страну с 10 малолетними детьми. У сотрудников грузинской полиции возникли подозрения в связи с тем, что четверо детей родились в один год. В отношении Сусляк было возбуждено дело о попытке торговли детьми. Позже было доказано, что отцом всех детей является муж Юлии Юрий Сусляк. Дети были вывезены из Тбилиси в Киев к своим родственникам.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ДЕТИ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]