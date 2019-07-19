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СНГ 19.07.2019 18:48

Казахстанская компания с китайским партнером вложат почти $250 млн в разработку вольфрамового месторождения

ТОО "Жетысу Вольфрамы" планирует в 2019-2020 годах реализовать проект по разработке месторождения вольфрамовых руд Богуты в Алма-атинской области Казахстана стоимостью 94,5 млрд тенге (более $246 млн по текущему курсу - ИФ).

На инвестиционном портале области сообщается, что целью проекта является промышленное освоение месторождения и строительство перерабатывающего завода.

На месторождении планируется добывать и перерабатывать 3,3 тыс. тонн руды в год, а также ежегодно производить 10 тыс. тонн 65%-ного концентрата триоксида вольфрама. При этом отмечается, что рынками сбыта станут Европа, КНР и страны СНГ. Партнером по проекту выступает Jiaxin International Resources Investment Ltd (Китай).

Согласно материалам, на сегодняшний день разработана и утверждена проектно-техническая документация на добычу вольфрамовых руд и подписан контракт на недропользование.

По данным комитета геологии и недропользования министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, месторождение Богуты расположено в 205 км к северо-востоку от Алма-Аты, главный промышленный минерал - шеелит (88%, вольфрамовая руда). Также присутствуют молибден, висмут, бериллий.

ТОО "Жетысу Вольфрамы" было образовано летом 2014 года, основной вид деятельности - добыча металлических руд.

Jiaxin International Resources Investment также было образовано летом 2014 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВОЛЬФРАМ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]