Казахстанская компания с китайским партнером вложат почти $250 млн в разработку вольфрамового месторождения

ТОО "Жетысу Вольфрамы" планирует в 2019-2020 годах реализовать проект по разработке месторождения вольфрамовых руд Богуты в Алма-атинской области Казахстана стоимостью 94,5 млрд тенге (более $246 млн по текущему курсу - ИФ).

На инвестиционном портале области сообщается, что целью проекта является промышленное освоение месторождения и строительство перерабатывающего завода.

На месторождении планируется добывать и перерабатывать 3,3 тыс. тонн руды в год, а также ежегодно производить 10 тыс. тонн 65%-ного концентрата триоксида вольфрама. При этом отмечается, что рынками сбыта станут Европа, КНР и страны СНГ. Партнером по проекту выступает Jiaxin International Resources Investment Ltd (Китай).

Согласно материалам, на сегодняшний день разработана и утверждена проектно-техническая документация на добычу вольфрамовых руд и подписан контракт на недропользование.

По данным комитета геологии и недропользования министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, месторождение Богуты расположено в 205 км к северо-востоку от Алма-Аты, главный промышленный минерал - шеелит (88%, вольфрамовая руда). Также присутствуют молибден, висмут, бериллий.

ТОО "Жетысу Вольфрамы" было образовано летом 2014 года, основной вид деятельности - добыча металлических руд.

Jiaxin International Resources Investment также было образовано летом 2014 года.