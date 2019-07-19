Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1315 TRY   0.3019

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.07.2019 17:29

Должность министра обороны может помочь Крамп-Карренбауэр при ее возможном участии в выборах нового канцлера ФРГ - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что на выборах следующего канцлера, которым может стать нынешний лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, занимаемый ею пост министра обороны ФРГ может стать весомым аргументом.

"Это одна из самых важных и сложных должностей в федеральном правительстве", - сказала Меркель на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли руководство бундесвером стать плюсом для Карренбауэр в качестве будущего кандидата на пост канцлера.

Однако канцлер подчеркнула, что "не оказывает никакого влияния" на выбор ее преемника.

Меркель отметила, что вопрос выбора канцлера должен стать "совместным решением (правящих партий - ИФ) ХДС и ХСС".

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была официально утверждена на посту министра обороны ФРГ, сменив избранную председателем Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Позднее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия" Владислав Белов заявил "Интерфаксу", что Ангела Меркель фактически приступила к подготовке лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр к выдвижению кандидатом от ХДС на следующих выборах в Бундестаг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, КАНЦЛЕР, КАНДИДАТУРА


Похожие новости


Меркель встала на сторону женщин-демократов из Конгресса США в их конфликте с Трампом Меркель обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке, призывает к дипломатическому решению проблем Меркель после недавних приступов дрожи сидя прослушала гимны ФРГ и Дании Меркель здорова и активна - правительство ФРГ Берлин делает ставку на дипломатические переговоры и политическое урегулирование напряженной ситуации вокруг Ирана - Меркель Коалиция Меркель переживает кризис после объявления об отставке лидера социал-демократов - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]