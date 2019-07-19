Должность министра обороны может помочь Крамп-Карренбауэр при ее возможном участии в выборах нового канцлера ФРГ - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что на выборах следующего канцлера, которым может стать нынешний лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, занимаемый ею пост министра обороны ФРГ может стать весомым аргументом.

"Это одна из самых важных и сложных должностей в федеральном правительстве", - сказала Меркель на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли руководство бундесвером стать плюсом для Карренбауэр в качестве будущего кандидата на пост канцлера.

Однако канцлер подчеркнула, что "не оказывает никакого влияния" на выбор ее преемника.

Меркель отметила, что вопрос выбора канцлера должен стать "совместным решением (правящих партий - ИФ) ХДС и ХСС".

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была официально утверждена на посту министра обороны ФРГ, сменив избранную председателем Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Позднее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия" Владислав Белов заявил "Интерфаксу", что Ангела Меркель фактически приступила к подготовке лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр к выдвижению кандидатом от ХДС на следующих выборах в Бундестаг.