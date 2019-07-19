Должность министра обороны может помочь Крамп-Карренбауэр при ее возможном участии в выборах нового канцлера ФРГ - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что на выборах следующего канцлера, которым может стать нынешний лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, занимаемый ею пост министра обороны ФРГ может стать весомым аргументом.
"Это одна из самых важных и сложных должностей в федеральном правительстве", - сказала Меркель на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли руководство бундесвером стать плюсом для Карренбауэр в качестве будущего кандидата на пост канцлера.
Однако канцлер подчеркнула, что "не оказывает никакого влияния" на выбор ее преемника.
Меркель отметила, что вопрос выбора канцлера должен стать "совместным решением (правящих партий - ИФ) ХДС и ХСС".
Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была официально утверждена на посту министра обороны ФРГ, сменив избранную председателем Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Позднее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия" Владислав Белов заявил "Интерфаксу", что Ангела Меркель фактически приступила к подготовке лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр к выдвижению кандидатом от ХДС на следующих выборах в Бундестаг.
Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества
Президент Алиев утвердил создание в Азербайджане 6 коммерческих судов
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Цены на нефть в плюсе, но завершают неделю 7%-ным падением
Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2018г с профицитом в 35% к доходам
В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса и шелкопряда получат субсидии на 23 млн манатов
Свыше 15 человек отравились на свадьбе в доме торжеств на юго-западе Азербайджана
В музей Флоренции вернули картину Яна ван Хёйсума, украденную во время Второй мировой войны
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
AMADA выступит агентом по сбору допинг-проб на EYOF-2019
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября