Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за 140 лет наблюдений - исследование

Прошлый месяц стал самым жарким июнем в мире за 140 лет наблюдений, свидетельствует исследование Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

"Июнь этого года стал самым жарким июнем за 140 лет", - говорится в докладе ведомства.

По его данным, средняя температура воздуха в мире в июне 2019 года составила 16,4 градуса по Цельсию, что примерно на 0,9 градуса Цельсия выше среднего июньского показателя с конца 19-го века.

В исследовании отмечается, что сильнее всего жара в июне ощущалась в некоторых районах Европы, России, Канады и Южной Америки.

Американские учёные предупреждают, что из-за глобального потепления температурные рекорды будут устанавливаться и в будущем.

"Это не последний рекордно жаркий месяц, который мы увидим", - сказала метеоролог Кэйти Делло агентству Associated Press.

В июне ряд стран Европы столкнулся с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

На юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.