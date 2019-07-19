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Это интересно 19.07.2019 15:29

Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за 140 лет наблюдений - исследование

Прошлый месяц стал самым жарким июнем в мире за 140 лет наблюдений, свидетельствует исследование Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

"Июнь этого года стал самым жарким июнем за 140 лет", - говорится в докладе ведомства.

По его данным, средняя температура воздуха в мире в июне 2019 года составила 16,4 градуса по Цельсию, что примерно на 0,9 градуса Цельсия выше среднего июньского показателя с конца 19-го века.

В исследовании отмечается, что сильнее всего жара в июне ощущалась в некоторых районах Европы, России, Канады и Южной Америки.

Американские учёные предупреждают, что из-за глобального потепления температурные рекорды будут устанавливаться и в будущем.

"Это не последний рекордно жаркий месяц, который мы увидим", - сказала метеоролог Кэйти Делло агентству Associated Press.

В июне ряд стран Европы столкнулся с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

На юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

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Тэги: МИР, ИЮНЬ, ЖАРА, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]