Землетрясение в Афинах вызвало панику среди туристов и местных жителей - СМИ

Землетрясение произошло в греческой столице, сообщает в пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, магнитуда подземных толчков составила 5,1.

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что подземные толчки вызвали панику среди туристов и местных жителей, многие из которых выбежали на улицы.

Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.