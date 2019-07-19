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Дальнее зарубежье 19.07.2019 15:34

Землетрясение в Афинах вызвало панику среди туристов и местных жителей - СМИ

Землетрясение произошло в греческой столице, сообщает в пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, магнитуда подземных толчков составила 5,1.

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что подземные толчки вызвали панику среди туристов и местных жителей, многие из которых выбежали на улицы.

Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРЕЦИЯ, АФИНЫ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]