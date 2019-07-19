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ТЭК 19.07.2019 15:34

Свыше 45 тыс. жителей Дагестана остались без газа из-за аварии на газопроводе - МЧС

Специалисты восстанавливают газоснабжение в городе Кизилюрте (Дагестан), прерванное из-за утечки топлива, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального МЧС.

"В городе Кизилюрте по улице Имама Шамиля обнаружена утечка газа с фланцевого соединения на задвижке диаметром 200 миллиметров на надземном распределительном газопроводе высокого давления. Всего в зону отключения попали 8 тыс. 583 абонентов (45 тыс. 127 человек, в том числе 11 тыс. 281 ребенок)", - сказал собеседник агентства.

Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - в 18:00 19 июля, сообщил представитель ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]