Свыше 45 тыс. жителей Дагестана остались без газа из-за аварии на газопроводе - МЧС

Специалисты восстанавливают газоснабжение в городе Кизилюрте (Дагестан), прерванное из-за утечки топлива, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального МЧС.

"В городе Кизилюрте по улице Имама Шамиля обнаружена утечка газа с фланцевого соединения на задвижке диаметром 200 миллиметров на надземном распределительном газопроводе высокого давления. Всего в зону отключения попали 8 тыс. 583 абонентов (45 тыс. 127 человек, в том числе 11 тыс. 281 ребенок)", - сказал собеседник агентства.

Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - в 18:00 19 июля, сообщил представитель ведомства.