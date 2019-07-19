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Бизнес и законодательство 19.07.2019 15:38

Азербайджан в I полугодии увеличил производство автомобилей в 8,5 раза

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года составило 1112 единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось в 8,5 раз. Такой рост связан с тем, что производство легковых автомобилей в Азербайджане возобновилось в апреле 2018 года», - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в январе текущего года произведено 89 автомобилей, феврале – 87, марте – 107, апреле – 153, в мае – 490, в июне – 186.

На складах на 1 июля 2019 года имеется 205 единиц автомобилей.

В январе-июне текущего года в Азербайджане также произведено 747 тракторов различного назначения (спад на 11%). На складах на 1 июля имеется 264 единицы тракторов.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.

В сред несрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

Н.Аббасова

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Тэги: АВТООБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]