Азербайджан в I полугодии увеличил производство автомобилей в 8,5 раза

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года составило 1112 единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось в 8,5 раз. Такой рост связан с тем, что производство легковых автомобилей в Азербайджане возобновилось в апреле 2018 года», - отметили в Госкомстате.
По данным статистики, в январе текущего года произведено 89 автомобилей, феврале – 87, марте – 107, апреле – 153, в мае – 490, в июне – 186.
На складах на 1 июля 2019 года имеется 205 единиц автомобилей.
В январе-июне текущего года в Азербайджане также произведено 747 тракторов различного назначения (спад на 11%). На складах на 1 июля имеется 264 единицы тракторов.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.
В сред несрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
Н.Аббасова
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