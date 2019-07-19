Глава Минобороны Азербайджана послу США: Ереван намеренно затягивает урегулирование конфликта в Карабахе

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта намерено затягивается армянской стороной вопреки усилиям Минской группы ОБСЕ, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
По сообщению пресс-службы Минобороны Азербайджана, Гасанов в пятницу принял посла США в Баку Ли Литценбергер. Дипломат представил главе оборонного ведомства нового военного атташе Соединенных Штатов в Азербайджане полковника Терри Хемрика.
В ходе встречи министр коснулся военно-политической ситуации в регионе. Он подчеркнул, что Армения продолжает проводить агрессорскую политику против Азербайджана и, несмотря на усилия сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, «мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном».
Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и США выстраиваются, как в рамках программ НАТО, так и на двусторонней основе. Он отметил важность развития сотрудничества между Баку и Вашингтоном в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.
«Гасанов поздравил нового военного атташе и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности в сфере расширения военного сотрудничества между двумя странами»,- отмечает оборонное ведомство.
Литценбергер, в свою очередь, подчеркнул, что США признают территориальную целостность Азербайджана и с уважением к ней относятся.
«Дипломат отметил, что США являются сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Он подчеркнул, что это (мирное урегулирование конфликта –ИФ) также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа»,- говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, безопасность Каспийского моря и важных стратегических инфраструктур, борьбу против распространения оружия массового уничтожения, организацию взаимных визитов специалистов по военному образованию, а также ряд других вопросов.
Ф.Исазаде
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