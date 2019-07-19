Капитан судна Sea Watch Карола Ракете покинула Италию

Капитан судна Sea Watch Карола Ракете, спасшая более 40 иммигрантов и вошедшая в порт Италии вопреки запрету итальянских властей, вернулась в Германию, сообщает в пятницу немецкая газета "Зюддойче цайтунг".

По словам пресс-секретаря организации Sea Watch, 31-летняя Ракете возвратилась из Италии в Германию, однако затем она планирует отправиться в другую страну.

Ранее сообщалось об инциденте с капитаном судна, спасшего 42 иммигранта в Средиземном море, немкой Каролой Ракете в Италии. Она доставила нелегалов на итальянский остров Лампедузу, проигнорировав запрет итальянских властей, вследствие чего была заключена под домашний арест в Италии.

В начале июля стало известно, что итальянские власти освободили Каролу Ракете из-под домашнего ареста, и она будет выслана из Италии в Германию. При этом она выступила с угрозой подать иск против главы МВД Италии Маттео Сальвини, который ввел запрет на заход судов с нелегалами в итальянские порты