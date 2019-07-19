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СНГ 19.07.2019 16:13

Казахстан направляет наблюдателей на выборы в украинский парламент

Представители Казахстана примут участие в мониторинге выборов в Верховную Раду Украины, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского Центризбиркома.

С 19 по 22 июля на украинских парламентских выборах будут работать шесть наблюдателей из Казахстана, три из них - по приглашению ЦИК Украины, еще трое - в составе Миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Делегацию наблюдателей от ЦИК Казахстана возглавляет заместитель председателя комиссии Константин Петров. Казахстанские наблюдатели будут работать в Киеве, а также в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях Украины.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УКРАИНА, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]