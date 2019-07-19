Меркель отдала должное исполнителям попытки покушения на Гитлера в преддверии 75-летия этого события

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в пятницу в преддверии 75-летия попытки покушения на Адольфа Гитлера, отметила важность для Германии поступка заговорщиков, сообщает агентство Associated Press.

"Только если мы понимаем наше прошлое, мы можем построить хорошее будущее", - приводит агентство слова Маркель.

Ожидается, что в субботу канцлер ФРГ выступит с речью на ежегодной церемонии приведения к присяге 400 военнослужащих.

Покушение на Адольфа Гитлера произошло 20 июля 1944 года. Исполнителем заговора стал Клаус фон Штауффенберг, поскольку он занимался подготовкой так называемого плана "Валькирия" и имел регулярный доступ к Гитлеру.

Заговорщики рассчитывали на устранение Гитлера и возможность заключить мирный договор, чтобы избежать полного разгрома Германии во Второй мировой войне. Для покушения они заготовили два взрывных устройства, которые Штауффенберг положил в свой портфель и поставил его рядом с Гитлером.

Тем не менее, покушение провалилось: за несколько секунд до взрыва полковник Хайнц Брандт переставил портфель на другое место, и Гитлера спас от взрывной волны массивный стол.