Меркель отдала должное исполнителям попытки покушения на Гитлера в преддверии 75-летия этого события

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в пятницу в преддверии 75-летия попытки покушения на Адольфа Гитлера, отметила важность для Германии поступка заговорщиков, сообщает агентство Associated Press.
"Только если мы понимаем наше прошлое, мы можем построить хорошее будущее", - приводит агентство слова Маркель.
Ожидается, что в субботу канцлер ФРГ выступит с речью на ежегодной церемонии приведения к присяге 400 военнослужащих.
Покушение на Адольфа Гитлера произошло 20 июля 1944 года. Исполнителем заговора стал Клаус фон Штауффенберг, поскольку он занимался подготовкой так называемого плана "Валькирия" и имел регулярный доступ к Гитлеру.
Заговорщики рассчитывали на устранение Гитлера и возможность заключить мирный договор, чтобы избежать полного разгрома Германии во Второй мировой войне. Для покушения они заготовили два взрывных устройства, которые Штауффенберг положил в свой портфель и поставил его рядом с Гитлером.
Тем не менее, покушение провалилось: за несколько секунд до взрыва полковник Хайнц Брандт переставил портфель на другое место, и Гитлера спас от взрывной волны массивный стол.
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