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Дальнее зарубежье 19.07.2019 16:17

Меркель отдала должное исполнителям попытки покушения на Гитлера в преддверии 75-летия этого события

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в пятницу в преддверии 75-летия попытки покушения на Адольфа Гитлера, отметила важность для Германии поступка заговорщиков, сообщает агентство Associated Press.

"Только если мы понимаем наше прошлое, мы можем построить хорошее будущее", - приводит агентство слова Маркель.

Ожидается, что в субботу канцлер ФРГ выступит с речью на ежегодной церемонии приведения к присяге 400 военнослужащих.

Покушение на Адольфа Гитлера произошло 20 июля 1944 года. Исполнителем заговора стал Клаус фон Штауффенберг, поскольку он занимался подготовкой так называемого плана "Валькирия" и имел регулярный доступ к Гитлеру.

Заговорщики рассчитывали на устранение Гитлера и возможность заключить мирный договор, чтобы избежать полного разгрома Германии во Второй мировой войне. Для покушения они заготовили два взрывных устройства, которые Штауффенберг положил в свой портфель и поставил его рядом с Гитлером.

Тем не менее, покушение провалилось: за несколько секунд до взрыва полковник Хайнц Брандт переставил портфель на другое место, и Гитлера спас от взрывной волны массивный стол.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГИТЛЕР, ПОКУШЕНИЕ, ГОДОВЩИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]