Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае - СМИ

Взрыв прозвучал на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По его информации, этот завод расположен в провинции Хэнань.

Отмечается, что взрывной волной выбило окна и двери в зданиях, расположенных в нескольких километрах от завода.

В свою очередь китайские СМИ сообщили о "многочисленных пострадавших". Однако точного числа пострадавших не приводится.

Местные СМИ также распространили видеозаписи с места взрыва, на которой видно, что над заводом поднимается столб густого дыма.