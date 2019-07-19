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Дальнее зарубежье 19.07.2019 16:18

Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае - СМИ

Взрыв прозвучал на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По его информации, этот завод расположен в провинции Хэнань.

Отмечается, что взрывной волной выбило окна и двери в зданиях, расположенных в нескольких километрах от завода.

В свою очередь китайские СМИ сообщили о "многочисленных пострадавших". Однако точного числа пострадавших не приводится.

Местные СМИ также распространили видеозаписи с места взрыва, на которой видно, что над заводом поднимается столб густого дыма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ЗАВОД, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]