Нефть продолжает рост на новостях об уничтожении США иранского беспилотника, Brent на уровне $62,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно растут в пятницу, восстанавливаясь после четырех дней снижения, на заявлениях США об уничтожении иранского беспилотника в Ормузском проливе, которые вызвали опасения относительно возможных перебоев поставок сырья с Ближнего Востока.
Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 подорожали на $0,89 (1,44%) - до $62,82 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,72 (1,30%) - до $56,02 за баррель.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.
"Сегодня корабль USS Boxer предпринял защитные действия против иранского беспилотника", - сказал президент в ходе выступления, отрывок из которого он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter. По его словам, беспилотный летательный аппарат был сбит десантным кораблем, так как продолжал сближение, игнорируя предупреждения и представляя опасность для корабля и его экипажа.
Трамп назвал такой полет "очередным враждебным и провокационным действием Ирана против кораблей, находящихся в международных водах". Он предупредил, что США оставляют за собой право предпринимать меры по защите американских военнослужащих и интересов США.
Между тем глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбитом иранском беспилотнике сказал, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА. Позднее в пятницу замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предположил, что корабль ВМС США в Ормузском проливе мог по ошибке сбить американский беспилотник.
Тем не менее, с начала недели цены на нефть упали почти на 7%, поскольку беспокойство об ослаблении спроса затмевает опасения, связанные с возможным сокращением поставок с Ближнего Востока. Дополнительное давление на рынок оказывают сохраняющиеся торговые разногласия США и Китая, а также неожиданный рост запасов нефтепродуктов в США.
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