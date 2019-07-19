Азербайджанские военные примут участие в 6 конкурсах Армейских международных игр-2019

Вооруженные силы Азербайджана примут участие в 6 конкурсах в рамках Армейских международных играх-2019, которые пройдут 3-17 августа на территории 10 стран.

По сообщению азербайджанского министерства обороны, военнослужащие примут участие в конкурсах: «Кубок моря» в Азербайджане, «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» - в России, «Мастера артиллерийского огня» - в Казахстане, «Снайперский рубеж» - в Беларуси и «Военно-медицинская эстафета» - в Узбекистане.

Ф.Исазаде