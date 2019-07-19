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Оборона 19.07.2019 16:24

Азербайджанские военные примут участие в 6 конкурсах Армейских международных игр-2019

Вооруженные силы Азербайджана примут участие в 6 конкурсах в рамках Армейских международных играх-2019, которые пройдут 3-17 августа на территории 10 стран.

По сообщению азербайджанского министерства обороны, военнослужащие примут участие в конкурсах: «Кубок моря» в Азербайджане, «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» - в России, «Мастера артиллерийского огня» - в Казахстане, «Снайперский рубеж» - в Беларуси и «Военно-медицинская эстафета» - в Узбекистане.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВОЕННЫЕ, ИГРЫ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]