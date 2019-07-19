Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9142 RUR   0.0271 GBR   2.1315 TRY   0.3019

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.30 -1.48 Brent 61.93 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.07.2019 17:45

Китай призвал США внести изменения в санкции, введенные в связи с Ираном против китайских компаний

Пекин призвал Вашингтон внести коррективы в санкции против китайских компаний, обвиняемых США в помощи Ирану в приобретении материалов для ядерной программы, сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.

"Китай последовательно и решительно выступает против односторонних санкций США и так называемой экстерриториальной юрисдикции в отношении других стран, включая Китай", - заявил Гэн Шуан.

"Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты немедленно исправить этот неправильный подход и искренне уважать законные права и интересы всех сторон", - отметил он.

При этом он отверг обвинения США в том, что подпавшие под санкции представители китайской стороны нарушали ограничения ООН на поставки материалов, которые могут быть использованы для ядерной программы.

"Мы решительно выступаем против любой формы деятельности по распространению (ядерного оружия - ИФ), всегда строго выполняем соответствующие международные обязательства и сохраняем приверженность международному сотрудничеству в области нераспространения", - добавил Гэн Шуан.

Ранее госдеп США сообщил, что Вашингтон определил 12 юридических и физических лиц в Иране, Бельгии и Китае, связанных с иранской компанией TESA, которая занимается разработкой технологий для центрифуг. Этим физическим и юридическим лицам будет запрещен въезд в США, замораживаются их активы на территории Соединенных Штатов, закрывается доступ к американской финансовой системе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ИРАН, САНКЦИИ


Похожие новости


Китайская Huawei планирует массовые увольнения в своей американской "дочке" - газета Huawei пока не видит выполнения США обещания Трампа Правительство США ходатайствует об отклонении судебного иска китайской Huawei Трамп на встрече с Си Цзиньпином поднимал вопрос об арестованных в Китае канадцах - СМИ Ракетные пуски Китая в Южно-Китайском море не способствуют миру и стабильности в этом районе мира - Пентагон Разногласия в торговле не удастся урегулировать в ходе одной встречи Си Цзиньпина и Трампа - китайские СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]