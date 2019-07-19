Китай призвал США внести изменения в санкции, введенные в связи с Ираном против китайских компаний

Пекин призвал Вашингтон внести коррективы в санкции против китайских компаний, обвиняемых США в помощи Ирану в приобретении материалов для ядерной программы, сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.
"Китай последовательно и решительно выступает против односторонних санкций США и так называемой экстерриториальной юрисдикции в отношении других стран, включая Китай", - заявил Гэн Шуан.
"Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты немедленно исправить этот неправильный подход и искренне уважать законные права и интересы всех сторон", - отметил он.
При этом он отверг обвинения США в том, что подпавшие под санкции представители китайской стороны нарушали ограничения ООН на поставки материалов, которые могут быть использованы для ядерной программы.
"Мы решительно выступаем против любой формы деятельности по распространению (ядерного оружия - ИФ), всегда строго выполняем соответствующие международные обязательства и сохраняем приверженность международному сотрудничеству в области нераспространения", - добавил Гэн Шуан.
Ранее госдеп США сообщил, что Вашингтон определил 12 юридических и физических лиц в Иране, Бельгии и Китае, связанных с иранской компанией TESA, которая занимается разработкой технологий для центрифуг. Этим физическим и юридическим лицам будет запрещен въезд в США, замораживаются их активы на территории Соединенных Штатов, закрывается доступ к американской финансовой системе.
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