Государства ЕС выдвинули на данный момент 15 кандидатов в члены ЕК - пресс-секретарь

Официальный представитель ЕС Мина Андреева сообщила журналистам, что процесс выдвижения кандидатов от стран Евросоюза в новый состав Еврокомиссии (ЕК) начался, и пока предложено 15 кандидатур.

"Пятнадцать стран официально назвали имена. Среди пятнадцати кандидатов - пять женщин, включая избранного председателя (Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен - ИФ). Но это меняющаяся ситуация. Данные постоянно обновляются", - сказала Андреева в пятницу на брифинге в Брюсселе.

При этом она напомнила, что фон дер Ляйен заявляла о своем намерении обеспечить в Европейской комиссии полный гендерный паритет и включить в состав ЕК 50% женщин.

Еврокомиссия нового состава, которая приступит к своим полномочиям в ноябре, в случае выхода Великобритании из ЕС к этому сроку, будет состоять из 27 европейских комиссаров, включая председателя ЕК.