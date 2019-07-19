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Дальнее зарубежье 19.07.2019 19:31

Государства ЕС выдвинули на данный момент 15 кандидатов в члены ЕК - пресс-секретарь

Официальный представитель ЕС Мина Андреева сообщила журналистам, что процесс выдвижения кандидатов от стран Евросоюза в новый состав Еврокомиссии (ЕК) начался, и пока предложено 15 кандидатур.

"Пятнадцать стран официально назвали имена. Среди пятнадцати кандидатов - пять женщин, включая избранного председателя (Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен - ИФ). Но это меняющаяся ситуация. Данные постоянно обновляются", - сказала Андреева в пятницу на брифинге в Брюсселе.

При этом она напомнила, что фон дер Ляйен заявляла о своем намерении обеспечить в Европейской комиссии полный гендерный паритет и включить в состав ЕК 50% женщин.

Еврокомиссия нового состава, которая приступит к своим полномочиям в ноябре, в случае выхода Великобритании из ЕС к этому сроку, будет состоять из 27 европейских комиссаров, включая председателя ЕК.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]