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Дальнее зарубежье 19.07.2019 16:37

На юге Йемена боевики атаковали полицейский пост, пятеро погибших

Не менее пяти полицейских погибли на юге Йемена в результате нападения группы боевиков на полицейский пост в провинции Абьян, сообщает в пятницу информационное агентство Associated Press.

Еще три человека получили ранения.

По данным властей, в ходе атаки боевики использовали противотанковый гранатомет.

Очевидцы сообщили, что нападавшие также подожгли бронеавтомобиль, прежде чем покинуть место происшествия.

Предполагается, что нападение совершила террористическая группировка "Аль-Каида" .

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Тэги: ЙЕМЕН, НАПАДЕНИЕ, ПОЛИЦИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]