На юге Йемена боевики атаковали полицейский пост, пятеро погибших

Не менее пяти полицейских погибли на юге Йемена в результате нападения группы боевиков на полицейский пост в провинции Абьян, сообщает в пятницу информационное агентство Associated Press.

Еще три человека получили ранения.

По данным властей, в ходе атаки боевики использовали противотанковый гранатомет.

Очевидцы сообщили, что нападавшие также подожгли бронеавтомобиль, прежде чем покинуть место происшествия.

Предполагается, что нападение совершила террористическая группировка "Аль-Каида" .