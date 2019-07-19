VTB Bank (Azerbaijan) направит прибыль за полугодие на кредитование экономики

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" планирует прибыль, полученную по итогам первого полугодия 2019 года, направить на расширение кредитных операций, заявил председатель правления банка Евгений Кирин.
«Согласно национальным стандартам отчетности наша прибыль в первом полугодии составила почти 5 млн манатов. По международным стандартам финотчетности мы прогнозируем чистую прибыль в 10 млн манатов. Мы планируем направить нашу прибыль на финансирование экономического роста», - сказал Кирин в пятницу в беседе с журналистами.
Он отметил, что в банковском секторе Азербайджана в настоящее время наблюдается избыточная ликвидность, тогда как темпы кредитования экономики недостаточны. «Избыточная ликвидность сегодня наблюдается на всем банковском рынке Азербайджана, и наш банк не является исключением. В то же время темпы кредитования недостаточны, несмотря на наличие ресурсов. В первую очередь, это касается малого и среднего предпринимательства и корпоративного бизнеса. Все еще опережающими темпами растет кредитование домохозяйств. Но, если мы хотим, чтобы рост экономики был устойчивым, безусловно, нужно наращивать кредитование бизнеса, и в первую очередь МСП", - отметил Кирин.
По его словам, банк планирует продолжить наращивание кредитование корпоративного сегмента. «У нас есть планы увеличить в третьем квартале кредитование корпоративного сегмента на 20% по сравнению со вторым кварталом. Этот прогноз строится на проектах, которые мы уже реализуем и планируем завершить в третьем квартале", - сказал Кирин, добавив, что не исключает реализацию ряда крупных проектов.
Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.
А.Мамедов
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