ЕС расценивает США как партнера в вопросах отношений с Ираном - пресс-секретарь

Евросоюз сотрудничает с США по иранской проблеме, когда позиции сторон близки, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, мы остаемся партнерами. Мы работаем вместе над проблемами, с которыми мы сталкиваемся, когда между нами есть согласие и когда наши точки зрения сближаются. И таких случаев много", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Есть также аспекты, по которым наши позиции расходятся, но это не мешает нам работать вместе", - добавила Коцьянчич, отвечая на вопросы, способен ли еще Евросоюз работать с Соединенными Штатами над проблемой военной эскалации в Персидском заливе, каким образом эта эскалация связана с соглашением по иранскому атому и как она влияет на весь комплекс вопросов сотрудничества в регионе.

"Позиция Европейского союза в том, что касается соглашения с Ираном, ясна, и она не изменилась", - отметила представитель Могерини.

"Мы выразили нашу обеспокоенность относительно возросшей напряженности в Персидском заливе, и высокий представитель (ЕС по иностранным делам Могерини - ИФ) повторила, что все стороны должны избегать эскалации и работать над деэскалацией. И это остается нашей позицией", - заявила Коцьянчич, отметив, что в ЕС внимательно отслеживают ситуацию.